В Акъяре прошёл муниципальный этап чемпионата лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В спортивном зале собрались юные атлеты, для которых баскетбол – это не просто игра, а любимый вид спорта. Среди участников были призеры республиканского этапа школьной баскетбольной лиги прошлого года

Всего в соревнованиях приняли участие четыре команды девушек. По результатам соревнований первое место заняли юные спортсменки школы №1 с. Акъяр. Они представят Хайбуллинский район на зонально-республиканском этапе чемпионата в с. Исянгулово Зианчуринского района в конце ноября.