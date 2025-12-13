В Уфе проходит чемпионат республики по шахматам «Высшая лига»

В Уфе проходит чемпионат республики по шахматам среди мужчин и женщин «Высшая лига». В нём принимают участие 20 сильнейших спортсменов региона. Турнир будет длиться неделю. За это время участники состязаний сыграют девять партий по классической программе.

Шахматисты борются не только за рейтинговые очки, но и за право представлять Башкортостан на чемпионате Приволжского федерального округа. После пяти туров у мужчин лидирует Алексей Игнатьев, на полбалла от него отстаёт Артур Ганиев. У женщин по четыре очка набрали сразу три представительницы – это Адель Юсупова, Надежда Володина и Карина Абсалямова.