ХК «Салават Юлаев» сыграет против «Сочи» на выезде

Сегодня «Салават Юлаев» в гостях сыграет против команды «Сочи». В первой встрече в Уфе победили подопечные Виктора Козлова. Для уфимцев это будет вторая из четырёх игр в рамках текущего выезда.

Оба коллектива двумя днями ранее потерпели поражения за пределами основного времени. Команда Дмитрия Михайлова уступила «Барысу», а юлаевцы – лидирующему на Западе «Локомотиву». С 17 очками хозяева остаются последними в Западной конференции.