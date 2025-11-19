ХК «Салават Юлаев» сыграет против «Сочи» на выезде

Сегодня «Салават Юлаев» в гостях сыграет против команды «Сочи». В первой встрече в Уфе победили подопечные Виктора Козлова. Для уфимцев это будет вторая из четырёх игр в рамках текущего выезда.
Оба коллектива двумя днями ранее потерпели поражения за пределами основного времени. Команда Дмитрия Михайлова уступила «Барысу», а юлаевцы – лидирующему на Западе «Локомотиву». С 17 очками хозяева остаются последними в Западной конференции.
«Салават Юлаев» продолжает вести борьбу за попадание в зону плей-офф Востока. Прямую трансляцию матча смотрите на БСТ. Начало в 21:20.