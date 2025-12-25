Жителей Башкирии предупреждают о сильных морозах

Завтра, 26 декабря, вновь ожидаются аномально холодная погода. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, с 20:00 25 декабря и 20:00 26 декабря на территории республики прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.

Ветер юго-западный и южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от -23 до -28°C, при прояснениях -30, -35°C. Днем потеплеет -11, -16°C, по востоку республики до -21°C.