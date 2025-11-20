Расплавленная стекломасса пролилась на рабочего в Уфе

Гострудинспекция республики начала расследование несчастного случая на производстве. Инцидент с 32-летним работником, обслуживавшим печь, произошел 17 ноября на одном из предприятий Уфы.

По данным ведомства, сотрудник занимался демонтажем огнеупорной плиты в стеклоформующей машине, когда на его левую ногу вылилась расплавленная стекломасса. В результате на рабочем загорелась спецодежда. Мужчину с ожогами нижних конечностей госпитализировали в ожоговый центр больницы №18.