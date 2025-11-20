В Башкирии выберут лучшую студенческую пару

Стартовал прием заявок на соответствующий конкурс. В нем могут принять участие студенты или аспиранты, не достигшие 35 лет. Победителя определят в декабре.

Первокурсники Башкирского педуниверситета познакомились в общежитии. Однажды Александр помог Сабине поднять холодильник, после этого девушка призналась молодому человеку, что видела его во сне. С этого момента и началась их история любви. Сабина и Александр решили проверить свои чувства и побороться за звание лучшей студенческой пары. Они уже подали заявку на этот конкурс и отправили видеовизитку. Снимать ролик было нелегко, признаются влюбленные.

Стать лучшей студенческой парой могут молодые люди, состоящие в официальном браке или пока находящиеся в романтических отношениях. При этом оба участника должны быть студентами или аспирантами до 35 лет. Все, что им нужно, – заполнить анкету и подготовить яркую видеовизитку.

В Башкортостане активно развивают молодежную политику, запуская новые конкурсы и проекты. Такие площадки позволяют инициативным молодым людям республики раскрыть свои таланты, реализовать потенциал и получить поддержку, говорят организаторы.