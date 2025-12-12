В Башкирии наградили лучших спортивных управленцев

В Уфе чествовали лучших спортивных управленцев республики. Премия «Ника Победы», учрежденная экспертным советом по спорту при Госсобрании совместно с региональным представительством Ассамблеи народов Евразии, проводится уже во второй раз.
Награда отмечает вклад руководителей различных уровней. За заслуги в спорте премию вручили федеральным, республиканским и муниципальным органам власти, депутатам, представителям образования, науки, культуры, здравоохранения, директорам спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов, руководителям системы адаптивных видов спорта, меценатам и всем тем, кто демонстрирует истинную преданность спорту.