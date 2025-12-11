В Госсобрании Башкирии обсудили поправки в законопроект о принятии бюджета

Доходную часть бюджета на 2026 год увеличили более чем на 2 млрд рублей. Улучшен прогноз по налоговым и безвозмездным поступлениям. Обновлённый законопроект о принятии бюджета на ближайшую трёхлетку вынесут на рассмотрение заседания Госсобрания.

Сегодня состоялся Президиум, на котором обсудили поправки. Доходы на 2026 год запланированы в размере 316 млрд рублей, а расходы – 338 млрд. На последующие годы дефицитную часть планируют сокращать вплоть до нуля к 2028 году. В ходе заключительного пленарного заседания рассмотрят и ряд других законопроектов. Например, об установлении квоты для приёма на работу участников спецоперации.