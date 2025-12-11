В Госсобрании Башкирии обсудили поправки в законопроект о принятии бюджета

Доходную часть бюджета на 2026 год увеличили более чем на 2 млрд рублей. Улучшен прогноз по налоговым и безвозмездным поступлениям. Обновлённый законопроект о принятии бюджета на ближайшую трёхлетку вынесут на рассмотрение заседания Госсобрания.
Сегодня состоялся Президиум, на котором обсудили поправки. Доходы на 2026 год запланированы в размере 316 млрд рублей, а расходы – 338 млрд. На последующие годы дефицитную часть планируют сокращать вплоть до нуля к 2028 году. В ходе заключительного пленарного заседания рассмотрят и ряд других законопроектов. Например, об установлении квоты для приёма на работу участников спецоперации.
Депутаты также планируют принять закон о штрафах за продажу энергетиков в неположенных местах. Для физлиц он составит от 3 до 4 тысяч рублей, для юрлиц до 200 тысяч. В рамках заседания президиума также прошла церемония награждения, на которой отметили труд чиновников, общественных деятелей, предпринимателей и ветеранов отраслей за вклад в развитие региона.