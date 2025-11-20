В Уфе прошла конференция по актуальным проблемам коммуникации

От теории к практике. В Уфе состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным проблемам коммуникации. Спикеры рассказали о фундаментальных и прикладных исследованиях в области коммуникации, обсудили со студентами особенности современного продвижения и поделились практическим опытом в области создания и функционирования современной рекламы, PR и маркетинга на отечественном рынке.