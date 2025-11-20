В Башкирии в 2025 году более 600 семей приняли детей-сирот

В Башкортостане с начала года более 600 семей приняли на воспитание детей-сирот. В Республиканском центре семейного устройства прошла акция «Рождённые сердцем», приуроченная ко Дню матери. В день открытых дверей желающие могли получить юридическую консультацию, задать вопросы об опекунстве и узнать перечень необходимых документов. Всего в регионе пополнились порядка 7000 семей.

В дуэте с куклой маленькая Ксения пустилась в пляс под народные мотивы. Совсем недавно она обрела дом – место, где у неё есть собственные игрушки, красивые наряды и самое главное – любящие родители. Годовалую малышку из детского учреждения Зульфия Газимова с супругом забрали вместе с её братом Эриком и сестрой Агатой. Полтора года назад их изъяли из кровной семьи органы опеки. И теперь они обрели настоящий дом.

Семья Газимовых – пример невероятной любви и заботы: воспитывая родного сына, они приняли в семью еще шестерых детей. Первыми приемными стали Ильназ и Ислам. Все дети учатся в кадетских школах и увлечены спортом. В этом году Газимовы получили звание «Лучшая приёмная семья года города Уфы».

Залия и Рустам Галяутдиновы из Аскинского района тоже готовы пополнить семью. Воспитывая троих сыновей, они мечтают о дочке и для этого посетили акцию «Рождённые сердцем». В Республиканском центре семейного устройства детей-сирот они встретились и пообщались с родителями, прошедшими подобный опыт. Ранее Галяутдиновы прошли обучение в специализированной школе.

Во всех органах опеки и попечительства республики в этот день специалисты помогали тем, кто рассматривает пополнение в семье. Они могли получить бесплатную юридическую консультацию, задать вопросы о процедуре усыновления или оформления опеки, а также поддержку на каждом этапе оформления документов.

Теперь, чтобы стать опекуном, не потребуется собирать объемный пакет документов. Из списка убраны справки о доходах, жилищных условиях и отсутствии судимости. Эксперты уверены, что это важный шаг к тому, чтобы больше детей обрели любящие семьи и смогли расти в домашней атмосфере.