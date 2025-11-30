В Госсобрании Башкирии приняли в первом чтении бюджет на 2026 год

На неделе парламентарии приняли в первом чтении бюджет Башкортостана на следующий год в размере 314 миллиардов рублей. Как и прежде, он будет социально-ориентированным. При планировании учитывали текущую ситуацию в регионе. Разработчики законопроекта сделали всё, чтобы сбалансировать финансирование важных отраслей в сложных экономических условиях. Эксперты утверждают: дефицит в 22,5 млрд рублей не повлияет негативно на жизнь граждан, так как большая часть средств, которые вложены в инфраструктурные проекты, со временем должна окупиться.
Обсуждение бюджета на ближайшую трёхлетку – один из важных вопросов, который касается каждого жителя Башкортостана. Поэтому обращения со стороны народных избранников к руководителю финансового ведомства региона шли один за другим. Согласно главному финансовому документу, доходная часть казны составит в следующем году 314 миллиардов рублей, тогда как расходы – 337 миллиардов. Как и в предыдущие годы, бюджет будет социально-ориентированным. Средства направят на поддержку образования, здравоохранения, экономику и ЖКХ. Все обязательства перед населением – вне зоны риска.
Несмотря на внешние вызовы, эксперты прогнозируют рост доходной части казны за счёт налоговых поступлений, акцизов, а также финансовой помощи от федерального центра на сумму почти в 75 миллиардов рублей.
Дефицит бюджета составит 22,5 млрд рублей. Общая задолженность достигает 90 миллиардов. Большая часть средств – это федеральные бюджетные кредиты, вложенные в строительство инфраструктурных объектов, в том числе школ, больниц, модернизацию ЖКХ.
Эксперты уверяют, что беспокоиться о превышающих расходах не стоит. Каждый вложенный рубль в будущем окупится.
И в Башкортостане для обеспечения устойчивого экономического развития созданы все условия. Для наращивания промышленного производства в республике делают ставку на развитую инфраструктуру, то есть на площадки, куда подведены инженерные сети и коммуникации. Взять, к примеру, кластеры, их в регионе – 25. А еще индустриальные и технопарки, где функционируют предприятия, с возможностью расширения и выпуска ещё больше востребованных товаров.
В нынешних условиях, когда какие-либо дорогостоящие проекты уходят на второй план, в будущем году аналитики ожидают расширения госпрограммы по развитию транспортной системы и не только.
У работников бюджетной сферы прогнозируют рост заработной платы.
В течение трех ближайших лет аналитики прогнозируют позитивные тренды в развитии сельского хозяйства, строительства жилья, росте инвестиций и промпроизводства. Не забывая, конечно, и о подготовке новых кадров, а также создании комфортных условий жизни. Эксперты надеются, что в последующем доходы и расходы государственного бюджета Башкортостана будут на одном уровне.