В Госсобрании Башкирии приняли в первом чтении бюджет на 2026 год

С экономической точки зрения дефицитный бюджет – это на самом деле один из инструментов развития экономической системы, поскольку дефицитный бюджет означает, что расходов больше и, соответственно, мы вкладываем денежные средства в расширение имеющихся производств или создания новых проектов, что ведет к увеличению прибыли, развитию и дальнейших налоговых поступлений.

Алия Бикмаева, доцент кафедры экономической теории и регионального развития института экономики, управления и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, кандидат экономических наук