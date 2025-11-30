В Госсобрании Башкирии приняли в первом чтении бюджет на 2026 год

На неделе парламентарии приняли в первом чтении бюджет Башкортостана на следующий год в размере 314 миллиардов рублей. Как и прежде, он будет социально-ориентированным. При планировании учитывали текущую ситуацию в регионе. Разработчики законопроекта сделали всё, чтобы сбалансировать финансирование важных отраслей в сложных экономических условиях. Эксперты утверждают: дефицит в 22,5 млрд рублей не повлияет негативно на жизнь граждан, так как большая часть средств, которые вложены в инфраструктурные проекты, со временем должна окупиться.

Обсуждение бюджета на ближайшую трёхлетку – один из важных вопросов, который касается каждого жителя Башкортостана. Поэтому обращения со стороны народных избранников к руководителю финансового ведомства региона шли один за другим. Согласно главному финансовому документу, доходная часть казны составит в следующем году 314 миллиардов рублей, тогда как расходы – 337 миллиардов. Как и в предыдущие годы, бюджет будет социально-ориентированным. Средства направят на поддержку образования, здравоохранения, экономику и ЖКХ. Все обязательства перед населением – вне зоны риска.

Несмотря на сложные экономические условия, нам удалось сохранить расходы для социального блока на уровне текущего года, даже где-то предусмотреть с небольшим ростом. На социальную политику с учетом страховых взносов, на обязательное медицинское страхование предусматривается 90 млрд рублей или почти 27 процентов от общего объема расходов. На предоставление социальных выплат предусмотрено 52,8 млрд рублей, из них на выплаты участникам СВО и членам их семей –24,5 млрд рублей.

Светлана Малинская, и. о. министра финансов Республики Башкортостан

Несмотря на внешние вызовы, эксперты прогнозируют рост доходной части казны за счёт налоговых поступлений, акцизов, а также финансовой помощи от федерального центра на сумму почти в 75 миллиардов рублей.

Рабочий бюджет. Разумные показатели. Не надо ничего сочинять, придумывать. Республика выполнит все социальные обязательства и осуществит софинансирование крупных строек, которые ведутся с участием выделения средств из федерального бюджета.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Госсобрании Башкирии приняли в первом чтении бюджет на 2026 год

Дефицит бюджета составит 22,5 млрд рублей. Общая задолженность достигает 90 миллиардов. Большая часть средств – это федеральные бюджетные кредиты, вложенные в строительство инфраструктурных объектов, в том числе школ, больниц, модернизацию ЖКХ.

С экономической точки зрения дефицитный бюджет – это на самом деле один из инструментов развития экономической системы, поскольку дефицитный бюджет означает, что расходов больше и, соответственно, мы вкладываем денежные средства в расширение имеющихся производств или создания новых проектов, что ведет к увеличению прибыли, развитию и дальнейших налоговых поступлений.

Алия Бикмаева, доцент кафедры экономической теории и регионального развития института экономики, управления и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, кандидат экономических наук

Эксперты уверяют, что беспокоиться о превышающих расходах не стоит. Каждый вложенный рубль в будущем окупится.

Есть программа развития на долгосрочный период, так что в этом смысле дефицит бюджета, вот этот определенный зазорчик, определенная дельта, будет сохраняться. Она, кстати, и стимулирует руководителей регионов к более эффективной работе, то есть постановка повышенных задач стимулирует к более эффективному труду.

Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук

И в Башкортостане для обеспечения устойчивого экономического развития созданы все условия. Для наращивания промышленного производства в республике делают ставку на развитую инфраструктуру, то есть на площадки, куда подведены инженерные сети и коммуникации. Взять, к примеру, кластеры, их в регионе – 25. А еще индустриальные и технопарки, где функционируют предприятия, с возможностью расширения и выпуска ещё больше востребованных товаров.

Фото №2 - В Госсобрании Башкирии приняли в первом чтении бюджет на 2026 год

В нынешних условиях, когда какие-либо дорогостоящие проекты уходят на второй план, в будущем году аналитики ожидают расширения госпрограммы по развитию транспортной системы и не только.

Программы развития городской среды и коммунальной инфраструктуры. Это всё должно благоприятно сказаться на состоянии не только города Уфы, но и муниципальных районов республики.

Денис Чувилин, заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук

У работников бюджетной сферы прогнозируют рост заработной платы.

Предусмотрена индексация заработной платы в связи с увеличением МРОТ на 20,7% с 1 января 2026 года. Необходимые средства заложены на устойчивое функционирование учреждений социальной сферы. Также сохранены меры государственной поддержки приоритетных отраслей реального сектора экономики.

Илшат Тажитдинов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

В течение трех ближайших лет аналитики прогнозируют позитивные тренды в развитии сельского хозяйства, строительства жилья, росте инвестиций и промпроизводства. Не забывая, конечно, и о подготовке новых кадров, а также создании комфортных условий жизни. Эксперты надеются, что в последующем доходы и расходы государственного бюджета Башкортостана будут на одном уровне.

