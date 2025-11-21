Башкирия в числе лидеров по запрету на сделки без участия собственника

Башкортостан вошел в число лидеров ПФО по количеству запретов на регистрацию сделок без личного участия собственника. С начала года по стране подано более миллиона заявлений о внесении в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права или обременения без присутствия правообладателя – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.