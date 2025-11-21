В заповеднике Башкирии рассказали о зимней жизни кабанов

В заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушка зафиксировала стадо кабанов у солонца. Как пояснил директор заповедника Михаил Косарев, к ноябрю эти животные традиционно образуют большие стада, объединяя выводки. Так они могут противостоять волкам и прокладывать пути в глубоком снегу.

В последние десять лет у кабанов сформировались сезонные миграции. Из-за отсутствия хорошего урожая желудей животные остаются на территории заповедника круглый год, однако в августе большинство мигрирует в Предуралье, где кормится на полях подсолнечника и овса. Набрав жир, кабаны возвращаются на традиционные места зимовки.

Особенно много кабанов обитает в районе реки Кужа, где среди сосен и елей формируются малоснежные участки с защитными «домики». Болотистые непромерзающие почвы этой местности обеспечивают животных сочными корневищами.

Однако зима не обходится без потерь. Истощенные во время гона самцы погибают и становятся пищей для сородичей. Их численность поддерживается благодаря высокой плодовитости.