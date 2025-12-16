Специалисты нацпарка «Башкирия» рассказали, как птицы выживают зимой

Сотрудники национального парка «Башкирия» рассказали об особенностях поведения птиц в холодное время года.

Как отмечают специалисты, в числе частых пернатых гостей парка — обыкновенная лазоревка, поползень и буроголовая гаичка.

Зимой птицы разных видов часто объединяются в одну стаю. Это помогает им выживать в суровых условиях: вместе легче находить корм и следить за приближением хищников.

Рацион пернатых зимой меняется. Птицы активно разыскивают зимующих насекомых, их личинок и куколок, прячущихся в щелях коры и на ветках деревьев, а также дополняют своё меню семенами различных растений.