Лосиная трапеза у дороги в Башкирии попало на видео

В Аургазинском районе инспектор министерства природопользования и экологии заснял на видео лосей, которые спокойно трапезничают у обочины дороги.

Как отметил замминистра Камиль Биргулиев, для местных косуль и лосей такие выходы «в свет» стали обычным делом.  Животные настолько привыкли к соседству с человеком, что без опаски покидают лес. Однако они оказываются на проезжей части, чтобы попробовать соль.

Минэкологии призывает водителей быть предельно внимательными на трассах, особенно вблизи лесных массивов.

Видео: Минэкологии РБ.

