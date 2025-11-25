Лосиная трапеза у дороги в Башкирии попало на видео

В Аургазинском районе инспектор министерства природопользования и экологии заснял на видео лосей, которые спокойно трапезничают у обочины дороги.

Как отметил замминистра Камиль Биргулиев, для местных косуль и лосей такие выходы «в свет» стали обычным делом. Животные настолько привыкли к соседству с человеком, что без опаски покидают лес. Однако они оказываются на проезжей части, чтобы попробовать соль.