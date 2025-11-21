В Башкирии золотодобытчики получили реальный срок

Далеко не всегда реализуется такая общественная справедливость, некое возмездие, когда незаконная добыча пресекается, и те люди, которые вели подобные действия и процессы, получают некую форму наказания. Благодаря оперативным действиям и властей в тот момент, и эффективному действию межведомственной комиссии удалось переломить негативные тренды, которые складывались в Зауралье. На сегодня мы видим, что незаконная добыча идет на спад, удалось выправить, как минимум нейтрализовать тот общественно-политический кризис, который назревал в Зауралье.

Арсен Шаяхметов, политолог