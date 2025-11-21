В Башкирии золотодобытчики получили реальный срок

Первый реальный приговор за незаконную добычу полезных ископаемых. Обвиняемые в экологическом преступлении получили наказание в виде лишения свободы до 9 лет. Такой приговор вынес Кировский районный суд Уфы. Обвиняемые в 2019-2020 годах в Баймакском районе организовали незаконную добычу полезных ископаемых с грубыми нарушениями природоохранного законодательства. Ущерб – на 68 миллиардов рублей.
По ходу судебного разбирательства гражданин Москвы предложил и передал должностному лицу правоохранительного органа взятку в 200 тыс. руб. за содействие в незаконном прекращении возбужденного уголовного дела. Однако подсудимые признаны виновными. Политологи сходятся во мнении: вынесение приговора – это результат активной деятельности межведомственной комиссии. Напомним, инициатором ее создания выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров.