В Башкирии прошёл чемпионат по скалолазанию

В Уфе прошёл чемпионат республики по скалолазанию. Это главный старт года для взрослых спортсменов. Турнир проходил три дня. За это время участники состязались в разных дисциплинах: на скорость, трудность и в боулдеринге – это серия преодоления коротких, но сложных трасс. Соревнования проходили два дня в разных спорткомплексах города.
В чемпионате выступили сильнейшие скалолазы республики. Артем Хабибуллин стабильно показывает высокие результаты. Воспитанник уфимской спортшколы «Спартак» неоднократно поднимался на пьедестал почета всероссийских соревнованиях. Вот и на этих состязаниях он завоевал первое место в лазании на скорость. У женщин в этой дисциплине лучшей стала Елизавета Поройкова.