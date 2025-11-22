В Башкирии прошёл чемпионат по скалолазанию

В Уфе прошёл чемпионат республики по скалолазанию. Это главный старт года для взрослых спортсменов. Турнир проходил три дня. За это время участники состязались в разных дисциплинах: на скорость, трудность и в боулдеринге – это серия преодоления коротких, но сложных трасс. Соревнования проходили два дня в разных спорткомплексах города.