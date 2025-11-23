Башкирию накроют дожди и мокрый снег

Сегодня, 23 ноября, ночью по республике пройдут небольшие дожди, а на севере — умеренные. Днем осадки не прекратятся и местами усилятся; на севере ожидается дождь со снегом. Гололед, туман, а также отложение мокрого снега на проводах и деревьях в северных районах. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью составит от +2 до +7°С, днем — +3, +8°С.