Снежные заносы в Башкирии: спасатели освободили четырех «пленников»

Вчера, 4 января, на автодороге Туймазы — Ильчимбетово работали две группы спасателей Госкомитета РБ по ЧС.
Первое подразделение выехало на помощь женщине, чей автомобиль съехал с дороги. Специалисты помогли ей выбраться из снежной ловушки. В это же время вторая команда оказывала помощь другим участникам движения — водителям двух легковушек и микроавтобуса «Газель», которые застряли в снежных заносах на разных участках трассы.
В итоге все автомобили благополучно освободили, и водители без происшествий продолжили путь.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.