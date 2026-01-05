Снежные заносы в Башкирии: спасатели освободили четырех «пленников»

Первое подразделение выехало на помощь женщине, чей автомобиль съехал с дороги. Специалисты помогли ей выбраться из снежной ловушки. В это же время вторая команда оказывала помощь другим участникам движения — водителям двух легковушек и микроавтобуса «Газель», которые застряли в снежных заносах на разных участках трассы.