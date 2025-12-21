Пожарные спасли пятерых человек из горящего дома в Башкирии

В ночь на 21 декабря в Благовещенске произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Чистякова. Подробности рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, на первом этаже загорелось домашнее имущество и деревянная лестница. Пожарным удалось эвакуировать из задымленной зоны пятерых жильцов, двое из которых — дети. Еще десять человек самостоятельно покинули здание до приезда спасателей.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 6 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.