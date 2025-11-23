В Москве прошла встреча Главы Башкирии и министра культуры России

В рамках поездки в Москву Радий Хабиров встретился с министром культуры Ольгой Любимовой. Обсуждали модернизацию целого ряда учреждений. Руководитель федерального ведомства отметила комплексный подход к развитию театров, домов культуры и клубов в регионе. Успешным опытом также стали регулярные башкирские постановки на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. Детали этой встречи – в нашем репортаже.

Доверительный характер отношений видно уже с первых секунд встречи. Башкортостан активно взаимодействует с федеральным Минкультом. Глава ведомства Ольга Любимова отметила эффективную работу отрасли, в частности, комплексный подход к развитию сети профильных учреждений, начиная с сельских домов культуры. Хорошее подспорье этому оказывает использование типовых модульных конструкций.

Большое внимание в регионе уделяют и поддержке работников. С 2021 года в Башкортостане запустили программу «Земский работник культуры», в рамках которой 60 специалистов уже получили по 1 млн рублей. А с 2025 года республика участвует в аналогичной федеральной программе.

Но ключевые темы обсуждения – модернизация целого ряда объектов. Уже в следующем году планируют приступить к реконструкции цирка. Как отметил Радий Хабиров, первый федеральный транш на эти цели уже заложен.

Надо дожимать тему с цирком. Вы знаете, что с 2015 года цирк стоит. Наши жители вынуждены ездить с детьми в соседние регионы. Цирк должен быть свой, это очень важно. Что удалось: мы повторно вошли в госэкспертизу – без этого невозможно начинать работу; в строке бюджета на 2026 год первый федеральный транш сидит. Очень надеемся, что в 2026 году мы приступим к реконструкции. Это займет три года. Там сумма большая – почти 3 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На очереди и реконструкция Русского драмтеатра. Это один из старейших творческих коллективов республики, который размещен в здании 1982 года постройки. Объект представляет историко-культурную ценность как памятник градостроительства и архитектуры. Любые работы по его реконструкции должны проводиться только специалистами, которые смогут сохранить лицо здания.

Уже в следующем году в Уфе планируют открыть Театр юного зрителя на базе кинотеатра «Победа», где завершают капремонт. Говорили и о строительстве депозитария на территории археологического памятника Городище «Уфа-2». На эти цели нужно порядка 3 млрд рублей. Проект на долгосрочную перспективу, но закладывать основу нужно уже сейчас, отметил Радий Хабиров.

По объему господдержки из федерального бюджета, которую выделят в следующем году, Башкортостан на шестом месте среди регионов страны. Это говорит об эффективной работе руководства, в том числе и регионального Минкульта.

В Министерстве культуры страны отметили и насыщенную событийную повестку, которая проводится в регионе. Ну а еще один показатель эффективности политики властей – почет и признание. Например, многочисленные награды.