В Салавате прошла встреча клуба «СВОя семейная гостиная»

В рамках проекта участники спецоперации пообщались с родителями погибших бойцов. Руководство филиала фонда «Защитники Отечества» в республике наградило общественными медалями отцов и матерей павших бойцов, которые защищали страну.

Также за активную гражданскую позицию, поддержку военнослужащих и членов их семей вручили благодарственные письма жителям города, которые вносят весомый вклад в сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Мероприятие организовано филиалом фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане.