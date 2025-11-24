В Башкирии сохранятся дожди и мокрый снег

Сегодня, 24 ноября, на территории республики пройдут небольшие дожди и мокрый снег, местами до умеренных. На юге региона осадков не предвидится. В отдельных районах туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер южный умеренный. Днем воздух прогреется от 0 до +5°С.