В Башкирии сохранятся дожди и мокрый снег

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие два дня.
Сегодня, 24 ноября, на территории республики пройдут небольшие дожди и мокрый снег, местами до умеренных. На юге региона осадков не предвидится. В отдельных районах туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер южный умеренный. Днем воздух прогреется от 0 до +5°С.
Во вторник, 25 ноября, погода существенно не изменится. Местами вновь пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ветер южный умеренный. Сохранится вероятность тумана, гололеда и гололедицы. Температура ночью составит от -2 до +3°С, днем — +2, +7°С.