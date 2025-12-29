Троих мужчин спасли при пожаре в СНТ под Уфой

Сотрудники 36-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по РБ ликвидировали пожар и спасли трех человек в СНТ «Малый Аллагуват».

По информации ведомства, возгорание произошло в садовом доме и бане из бруса. Из огня оперативно вывели троих мужчин старше 50 лет.

Один из пострадавших получил отравление продуктами горения, ему потребовалась госпитализация. Двое других мужчин после осмотра медиками были отпущены на амбулаторное лечение.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.