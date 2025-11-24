В Уфе состоялось закрытие образовательной программы «СВОй бизнес»

В Уфе состоялось закрытие образовательной программы «СВОй бизнес» для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Башкортостан – 29-й регион в России, который поддерживает этот проект.

Главная цель – помочь гражданам сделать первые шаги к запуску собственного дела. В течение пяти дней более 30 человек получали консультации от экспертов, изучали актуальные меры поддержки предпринимателей, познакомились с основами финансового планирования и посетили предприятия наставников.