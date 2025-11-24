Книгу казахского писателя Кемеля Токаева перевели на башкирский язык

Писательницы Загида Мусина и Разина Зайнетдинова-Урманшина перевели на башкирский язык книгу известного казахского писателя Кемеля Токаева под названием «Таинственный след». Эту работу женщины выполнили по итогам форума «Россия – Казахстан», который прошёл в Уфе в прошлом году.