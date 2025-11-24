В Башкирии арестовали мужчину за поджог дома с женщинами и детьми

В Мелеузовском районе полиция задержала местного жителя по подозрению в попытке поджога жилого дома. Инцидент произошел накануне утром в деревне Самара-Ивановка.

По данным МВД по РБ, 35-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, пришел к дому своей бывшей сожительницы. После конфликта, в ходе которого он угрожал ей ножом, он облил входную дверь бензином и поджег.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. На момент происшествия в доме, кроме хозяйки, находились четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет. Благодаря оперативному прибытию правоохранителей, подозреваемый был задержан.