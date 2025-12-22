Жителя Башкирии арестовали за удар ножом в шею случайному прохожему

18-летнему жителю Кармаскалинского района предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу.

По данным СУ СКР по РБ, в ночь с 19 на 20 декабря в селе Кармаскалы между двумя знакомыми возник конфликт. 18-летний участник ссоры, желая «выяснить отношения», взял из дома кухонный нож и пневматический пистолет и отправился на поиски обидчика.

На улице молодой человек встретил ранее незнакомого 42-летнего мужчину, который попытался его успокоить. В ответ на это обвиняемый нанес мужчине удар ножом в шею и скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Благодаря оперативной работе медиков жизнь раненого удалось спасти. Вскоре подозреваемого задержали дома у его родственницы.