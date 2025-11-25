В Дюртюлях прошёл День подписчика

В местном Доме культуры собрались читатели, журналисты, редакторы ведущих республиканских изданий. Перед началом праздника все желающие могли оформить подписку со скидкой и принять участие в розыгрыше подарков.
Можно было присоединиться к акции «Добрая подписка» – неравнодушные презентуют республиканские, городские и районные печатные издания в подарок семьям участников специальной военной операции, многодетным и ветеранам.
Организатор мероприятия – издательский дом «Республика Башкортостан», который издает 145 газет и журналов.