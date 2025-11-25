В Башкирии снизится бюрократическая нагрузка на НКО

Было отмечено, что в непростых экономических условиях удалось сохранить бюджетную поддержку некоммерческих организаций. В следующем году финансирование этого сектора увеличится на 10 миллиардов рублей.

Особое внимание на встрече уделили практическим мерам поддержки некоммерческих организаций. Уже в ближайшее время будет упрощена система отчётности: отменяется обязанность сдачи документов в Росстат, вся информация будет передаваться через Минюст. Также готовится законопроект о повышении лимита для обязательного аудита с 3 до 5 миллионов рублей.