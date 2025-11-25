В Уфе целая семья поступила в цифровую школу

IT-сфера сегодня привлекает многих, но чтобы всей семьей сесть за парту в цифровой школе – это редкость. В Уфе появился уникальный пример: родители и дети вместе осваивают программирование и новые технологии в «Школе 21». Они не просто учатся, а строят общее будущее в IT-направлении.

С недавнего времени свои вечера семья Галимовых проводит не дома, а в цифровой школе. Хамиль когда-то сам прошел здесь обучение и решил привлечь к новому направлению всю семью.

Старшие сыновья Ильдар и Карим проходят отбор на основной курс вместе с мамой, помогая ей. Младший в семье Джалиль находится на детском треке и уже в 12 лет пишет коды для различных программ.