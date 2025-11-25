В Башкирии за «скрытый» госномер накажут водителя большегруза

Накануне в рамках спецоперации «Грузовой транспорт» сотрудники ГАИ задержали водителя большегруза «Мерседес-Бенц», который установил на фуру специальное устройство для сокрытия государственного регистрационного знака.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили, что передний номерной знак был закреплен на механизме с шарнирным соединением. Это приспособление позволяло водителю опускать номер, чтобы скрыть его от камер фото- и видеофиксации нарушений.

50-летнего жителя Магнитогорска привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора лет с конфискацией устройств, используемых для сокрытия номеров.

Материалы по факту правонарушения направлены в суд.