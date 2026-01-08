В Башкирии за сутки задержали 33 нетрезвых водителя

За минувшие сутки в рамках операции «Трезвый водитель» сотрудники ГАИ задержали 33 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Фото №1 - В Башкирии за сутки задержали 33 нетрезвых водителя

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, всего инспекторы составили около тысячи административных протоколов. Кроме того, от управления были отстранены 36 человек, не имеющих водительского удостоверения и 6 лишенных прав.

Инспекторы предупреждают, что операция продолжается. Сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через телеграм-бот: @GIBDDRB_02bot.

Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.

