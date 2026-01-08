В Башкирии за сутки задержали 33 нетрезвых водителя

За минувшие сутки в рамках операции «Трезвый водитель» сотрудники ГАИ задержали 33 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, всего инспекторы составили около тысячи административных протоколов. Кроме того, от управления были отстранены 36 человек, не имеющих водительского удостоверения и 6 лишенных прав.

Инспекторы предупреждают, что операция продолжается. Сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через телеграм-бот: @GIBDDRB_02bot.