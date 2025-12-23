В Башкирии из-за непогоды перекрыли дороги

В Башкирии ограничили движение транспорта. Из-за ухудшения погодных условий введены ограничения на проезд для грузового и пассажирского транспорта.
С 08:15 ограничения действуют с 16 по 101 км автодороги Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка (Иглинский и Нуримановский района) и с 0 по 65 км автодороги Благовещенск – Павловка в Благовещенском районе.
С 09:15 введено ограничение движения с 25 по 204 на автодороги Уфа – Инзер – Белорецк в Кармаскалинском, Архангельском и Белорецком районах.
С 08:00 продлили ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта на следующих участках автодорог:
– с 33 км по 138 км трассы Уфа – Бирск – Янаул (Благовещенский, Бирский, Мишкинский район и Бураевский район);
– с 0 км по 170 км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка (Бирский, Мишкинский, Караидельский и Дуванский районы);
– с 0 км по 87 км трассы Дюртюли – Нефтекамск (Дюртюлинский, Краснокамский и Калтасинский районы).
Ограничения действуют до 14:00 23 декабря.