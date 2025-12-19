Житель Башкирии зарезал 71-летнего односельчанина

В Нуримановском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве, сообщили в СУ СКР по РБ.

Как установили следователи, трагедия произошла 18 сентября 2025 года в селе Новокулево. Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры 56-летний подозреваемый нанес 71-летнему односельчанину множественные удары ножом в жизненно важные органы. От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.