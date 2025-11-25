В Башкирии жители СНТ собрали средства в поддержку бойцов СВО

Иглинские представители садоводческого товарищества внесли свой вклад в поддержку участников специальной военной операции. Председатель СНТ «Липки-7» в очередной раз посетила волонтерский штаб, чтобы передать собранные финансовые средства добровольческой группе.

По традиции гостям провели экскурсию по цехам штаба, рассказали о его деятельности, показали готовую продукцию. Два года подряд в садовом некоммерческом товариществе объявляется сбор средств в поддержку участников СВО. В этот раз садоводы, большая часть из которых – пенсионеры, собрали 41 000 рублей.