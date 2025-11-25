В Уфе прошли соревнования по тхэквондо ГТФ

Уфа стала местом проведения юбилейного турнира по тхэквондо ГТФ. В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в 35-й раз прошли чемпионат и первенство республики. В турнире приняли участие более 400 атлетов из разных районов Башкортостана.