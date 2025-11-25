В Уфе прошли соревнования по тхэквондо ГТФ

Уфа стала местом проведения юбилейного турнира по тхэквондо ГТФ. В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в 35-й раз прошли чемпионат и первенство республики. В турнире приняли участие более 400 атлетов из разных районов Башкортостана.
Соревнования стали отборочными в состав сборной региона. По итогам республиканского турнира в общекомандном зачёте первую строчку занял коллектив спортсменов из Октябрьского района Уфы, на втором месте тхэквондисты из Нефтекамска, а тройку лучших замкнула команда Кармаскалинского района республики.