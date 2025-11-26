С начала года в Башкирии на воде погиб 71 человек

В республике с начала 2025 года на водных объектах погиб 71 человек. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Несмотря на то, что показатель на четыре человека ниже, чем за аналогичный период прошлого года, ситуация остается тревожной. Только в ноябре утонули двое. Всего за этот период спасателям удалось сохранить 316 жизней.

В ведомстве предупредили, что из-за аномально теплой погоды лед образовался только в горной части региона , на прудах и озерах в Учалинском и Белорецком районах, поэтому риски происшествий сохраняются.

