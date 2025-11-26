Из Уфы в зону спецоперации отправилась очередная группа бойцов

Желающие помочь землякам в зоне СВО могут подписать контракт с Министерством обороны России. В первый год службы им полагается от 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Ранее Глава Башкортостана продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО до конца ноября. Также полагается списание долга до 10 миллионов рублей как для военнослужащего, так и для его супруги.