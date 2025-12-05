Из Уфы в Луганск отправилась очередная группа волонтёров «Первой юрты»

Из Уфы в Луганск уехал
очередной состав регионального проекта «Первая юрта». Представители разных
профессий и возрастов отправились в командировку с одной целью – помогать
медикам в уходе за ранеными.
Вам
гостинец из Башкортостана. Наша национальная выпечка.Энже Ахмадуллина, волонтёр проекта «Первая юрта», член Общественной палаты Республики Башкортостан, предприниматель
Так деловито, как 25-я
смена проекта «Первая юрта», волонтёры ведут себя не сразу. Сначала все
привыкают, втягиваются, но недолго – на раскачку времени нет.
25-я
юрта уходит, но 26-я придёт, и вам также будет комфортно.Энже Ахмадуллина, волонтёр проекта «Первая юрта», член Общественной палаты Республики Башкортостан, предприниматель
Уезжать с Советской
площади в Уфе и возвращаться сюда – для «Первой юрты» уже традиция. Ещё до
начала командировки – знакомство.
В дороге туда и обратно
всё организовано. Республика взяла на себя заботы об этом. Машины комфортабельные,
водители хорошие, понимают, кого и куда везут.
Там
нет должностей. Есть только ваши горячие сердца, тёплые руки и доброе слово.Гузель Коваленко, координатор и волонтёр проекта «Первая юрта», ведущий советник Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Волонтёры целый день на
ногах, всё время есть что делать. Безусловно, устают. Но вот таких слов, тихих
и робких, стоят все усилия.
В юрте – семь девушек. Семь
красавиц из Башкортостана, семь сестричек и «апай», как их часто называют
бойцы. Одна юрта меняет другую.
Всего
14 рук, но большая помощь медицинским работникам.Галина Самсонова, волонтёр проекта «Первая юрта», предприниматель
Это
26-я юрта, 26 поездок по две недели. Сюда, в Луганск, вместо моря, вместо
курорта, вместо времени с семьей. Вы – большие молодцы.Елена Прочаковская, волонтёр проекта «Первая юрта», сотрудник телеканала БСТ