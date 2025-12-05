Из Уфы в Луганск отправилась очередная группа волонтёров «Первой юрты»

Из Уфы в Луганск уехал очередной состав регионального проекта «Первая юрта». Представители разных профессий и возрастов отправились в командировку с одной целью – помогать медикам в уходе за ранеными.

Вам гостинец из Башкортостана. Наша национальная выпечка. Энже Ахмадуллина, волонтёр проекта «Первая юрта», член Общественной палаты Республики Башкортостан, предприниматель

Так деловито, как 25-я смена проекта «Первая юрта», волонтёры ведут себя не сразу. Сначала все привыкают, втягиваются, но недолго – на раскачку времени нет.

25-я юрта уходит, но 26-я придёт, и вам также будет комфортно. Энже Ахмадуллина, волонтёр проекта «Первая юрта», член Общественной палаты Республики Башкортостан, предприниматель

Уезжать с Советской площади в Уфе и возвращаться сюда – для «Первой юрты» уже традиция. Ещё до начала командировки – знакомство.

В дороге туда и обратно всё организовано. Республика взяла на себя заботы об этом. Машины комфортабельные, водители хорошие, понимают, кого и куда везут.

Там нет должностей. Есть только ваши горячие сердца, тёплые руки и доброе слово. Гузель Коваленко, координатор и волонтёр проекта «Первая юрта», ведущий советник Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Волонтёры целый день на ногах, всё время есть что делать. Безусловно, устают. Но вот таких слов, тихих и робких, стоят все усилия.

В юрте – семь девушек. Семь красавиц из Башкортостана, семь сестричек и «апай», как их часто называют бойцы. Одна юрта меняет другую.

Всего 14 рук, но большая помощь медицинским работникам. Галина Самсонова, волонтёр проекта «Первая юрта», предприниматель