На трассе Уфа-Оренбург задержан подозреваемый в убийстве пенсионера

В Уфе задержан 25-летний уроженец Ростовской области, подозреваемый в убийстве 68-летнего родственника. Преступление было совершено вечером 16 октября во время конфликта в квартире на улице Борисоглебской.

По данным СУ СКР по РБ, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Пенсионер был недоволен тем, что родственник живет у него дома. В ходе конфликта молодой человек нанес ему несколько ножевых ранений, от которых пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый скрылся.

Для розыска злоумышленника задействовали систему СПО «Паутина». Мужчину задержали сотрудники ДПС на трассе Уфа–Оренбург при попытке въехать в город. По информации правоохранительных органов, он планировал уехать к родственникам в Магнитогорск, но затем вернулся в Уфу.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Мужчину заключили под стражу.