Ударил ножом в грудь: уфимец осужден на 6,5 лет за покушение на убийство

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 58-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел в июле 2025 года. Мужчина со своей супругой находились в гостях, где вместе с хозяйкой квартиры распивали спиртные напитки. Между мужчиной и женщиной возник конфликт на фоне его тяжелого материального положения. Испытывая личную неприязнь, он нанес хозяйке квартиры удар ножом в область груди.