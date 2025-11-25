В Уфе прошёл турнир по шахматам «Лига будущих чемпионов»

«Лига будущих чемпионов» – под таким названием в Уфе прошёл турнир по шахматам. Теперь он посвящён памяти Амирьяна Мидхатовича Даукаева. Заслуженный работник физической культуры республики является создателем «Лиги будущих чемпионов» в 2015 году. С тех пор соревнования неизменно проводятся в столице Башкортостана, собирая сотни детей. Не стал исключением и нынешний ноябрь. Впервые состязания прошли без его инициатора.

Более 350 шахматистов из 15 городов и районов Башкортостана. Среди них и начинающие, и такие опытные, как Лейла Табермакова. Едва ли не самый юный женский мастер ФИДЕ, чемпионка России, Азии, призёр мировых первенств в этом году вошла в топ-10.

Фундамент для этих достижений помогал закладывать и Амирьян Даукаев. Именно поэтому стал инициатором организации «Лиги будущих чемпионов». У турнира многолетние традиции, которые продолжают поддерживать и сейчас.

На соревнования в конгресс-холл приехали ребята из разных городов и районов. Турнир приобрёл статус республиканского. Как обычно, серьёзный состав приехал из Гафурийского района.