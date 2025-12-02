В Москве прошла встреча с уроженцами Баймакского района

В Москве в Полномочном представительстве Башкортостана прошла встреча с уроженцами Баймакского района. Руководитель муниципалитета Азамат Идрисов пообщался в неформальной обстановке с молодыми людьми, которые учатся в столичных вузах, а также с предпринимателями, волонтёрами и IT-специалистами.