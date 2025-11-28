Житель Башкирии восстанавливается после ранения в зоне СВО

Максим Бобров из села Первушино Кушнаренковского района возвращается к мирной жизни после тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. В сентябре 2022 года он в числе других мобилизованных земляков отправился защищать интересы страны.
Уроженец Благовещенска, большую часть жизни провел в селе Первушино, пишут в издании «Авангард».
Получив школьный аттестат, Максим трудился в колхозе, а затем отправился служить в армию. Срочную службу он проходил в мотострелковой дивизии в Подмосковье.
В период второй чеченской кампании Максим участвовал в боевых действиях в составе специального отряда быстрого реагирования. В столкновении в Аргунском ущелье он получил контузию и проходил лечение в Санкт-Петербурге.
После службы в 2000 году боец вернулся на гражданку. Работал на местной пилораме, а затем трудился в различных отраслях.
В ходе частичной мобилизации военнослужащий одним из первых в районе отправился за «ленточку». Пройдя боевое слаживание в городе Вольск Саратовской области, он под позывным «Бобер» был направлен в состав мотострелковой бригады.
В 2023 году «Бобер» в составе своего подразделения продолжил выполнение боевых задач на территории ДНР. В ходе одного из боестолкновений он получил осколочное ранение в руку.
После этого Максим прошел необходимое лечение в госпитале. К новогодним праздникам военнослужащий смог приехать в отпуск.
Максим принимал участие в боевых действиях под поселком Красногоровка в районе Авдеевки. В марте этого года военнослужащий получил минно-взрывное ранение.
Товарищи по оружию оперативно эвакуировали бойца из зоны обстрела — штурмовики вынесли раненого на руках и по рации вызвали эвакуационную группу. Максима доставили в полевой госпиталь, после чего последовало лечение в медицинских учреждениях Ростова и Санкт-Петербурга.
Мужчина, несмотря на потерю здоровья, не унывает, строит свою новую мирную жизнь.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Авангард»..