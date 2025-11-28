Житель Башкирии восстанавливается после ранения в зоне СВО

Максим Бобров из села Первушино Кушнаренковского района возвращается к мирной жизни после тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции. В сентябре 2022 года он в числе других мобилизованных земляков отправился защищать интересы страны.

Уроженец Благовещенска, большую часть жизни провел в селе Первушино, пишут в издании «Авангард».

Меня воспитали бабушка с дедушкой по линии мамы. Дед, Флюр Хаммаевич, один из передовых комбайнеров и механизаторов некогда существовавшего сельхозпредприятия. Я всегда, еще будучи юнцом, был рядом с дедом, чем мог, помогал ему. Он в гараже – я рядом, он в поле – я за ним. Был помощником комбайнера, участвовал в посевной, заготовке сена. Время такое тогда было – пришел со школы, надо привести воду, прибраться в сарае, помогали старшим во всем. Росли, труду учились, а если есть время, играли, летом гоняли мяч, зимой катались на лыжах. позывной «Бобер»

Получив школьный аттестат, Максим трудился в колхозе, а затем отправился служить в армию. Срочную службу он проходил в мотострелковой дивизии в Подмосковье.

В период второй чеченской кампании Максим участвовал в боевых действиях в составе специального отряда быстрого реагирования. В столкновении в Аргунском ущелье он получил контузию и проходил лечение в Санкт-Петербурге.

После службы в 2000 году боец вернулся на гражданку. Работал на местной пилораме, а затем трудился в различных отраслях.

В ходе частичной мобилизации военнослужащий одним из первых в районе отправился за «ленточку». Пройдя боевое слаживание в городе Вольск Саратовской области, он под позывным «Бобер» был направлен в состав мотострелковой бригады.

В первое время наше подразделение занимало оборону. Нередко в составе диверсионно-разведывательной группы выдвигались на линию соприкосновения. По-настоящему первый бой, и он в памяти, в июле 2023 года. Это когда штурмом брали из укрепрайонов на высоте под названием «Медвежья гора». Выполнили боевую задачу. Потери были, но небольшие. Первый бой – главное, не паниковать, не торопиться, думать головой, смотреть в небо. С воздуха противнику все видно. Если заметил дрон – «птичку» или же сбивай, второй вариант в укрытие. позывной «Бобер»

В 2023 году «Бобер» в составе своего подразделения продолжил выполнение боевых задач на территории ДНР. В ходе одного из боестолкновений он получил осколочное ранение в руку.

После этого Максим прошел необходимое лечение в госпитале. К новогодним праздникам военнослужащий смог приехать в отпуск.

Если сравнить то, как воевали в Чечне со специальной военной операцией, то сейчас на ведущих ролях артиллерия, беспилотники. Стреляют по обе стороны из всего, что можно – пушки, гаубицы, системы залпового огня. Мое снаряжение в бою весит 25 кг, а бывает и больше. Все что на мне – это, прежде всего, автомат с боекомплектом, обычно восемь магазинов с патронами. Штурмовик обязательно в бронежилете, берем гранаты, россыпью патроны в рюкзаке. позывной «Бобер»

Максим принимал участие в боевых действиях под поселком Красногоровка в районе Авдеевки. В марте этого года военнослужащий получил минно-взрывное ранение.

Товарищи по оружию оперативно эвакуировали бойца из зоны обстрела — штурмовики вынесли раненого на руках и по рации вызвали эвакуационную группу. Максима доставили в полевой госпиталь, после чего последовало лечение в медицинских учреждениях Ростова и Санкт-Петербурга.

Мужчина, несмотря на потерю здоровья, не унывает, строит свою новую мирную жизнь.

События, дни, проведенные в зоне специальной военной операции, иногда снятся. Мой мозг понимает, что я дома, все позади. Впереди новая жизнь. Я уверен, что Победа будет за нами. Оставшиеся ребята доведут начатое до победного конца, успехи значительны, наши подразделения продвигаются ощутимо вперед. Я там был, я видел все это своими глазами. позывной «Бобер»

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).