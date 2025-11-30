Под Уфой мужчина упал в ручей

В Уфимском районе помощь спасателей потребовалась мужчине. Подробности спасения рассказали в Госкомитете по ЧС.
В селе Михайловка мужчина упал в ручей и выбраться из воды самостоятельно не смог. Прибывшие спасатели благополучно вытащили упавшего на сушу и оказали ему первую помощь.
В осенне-зимний период особенно опасно находиться около водоемов. Спасатели напомнили правила безопасности:
- Будьте осторожны на скользких поверхностях. Берега и камни покрываются влагой и опавшей листвой — передвигайтесь медленно, смотрите под ноги.
- Не приближайтесь к обрывистым берегам. Из‑за дождей грунт размывается — возможен обвал.
- Держите дистанцию от кромки воды. Осенний берег может быть подмыт — есть риск оступиться и попасть в поток.
- Не оставляйте детей без присмотра. Осенняя вода особенно коварна: холодная, быстрая, с невидимыми подводными препятствиями.
- Избегайте замёрзших участков. Тонкий лёд на мелководье или у берегов может не выдержать веса человека.
- Учитывайте сокращение светового дня. Планируйте возвращение до темноты — в сумерках легко не заметить опасные места.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.