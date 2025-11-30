Под Уфой мужчина упал в ручей

В Уфимском районе помощь спасателей потребовалась мужчине. Подробности спасения рассказали в Госкомитете по ЧС.

В селе Михайловка мужчина упал в ручей и выбраться из воды самостоятельно не смог. Прибывшие спасатели благополучно вытащили упавшего на сушу и оказали ему первую помощь.