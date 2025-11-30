Под Уфой мужчина упал в ручей

В Уфимском районе помощь спасателей потребовалась мужчине. Подробности спасения рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - Под Уфой мужчина упал в ручей

В селе Михайловка мужчина упал в ручей и выбраться из воды самостоятельно не смог. Прибывшие спасатели благополучно вытащили упавшего на сушу и оказали ему первую помощь.

В осенне-зимний период особенно опасно находиться около водоемов. Спасатели напомнили правила безопасности:

  • Будьте осторожны на скользких поверхностях. Берега и камни покрываются влагой и опавшей листвой — передвигайтесь медленно, смотрите под ноги.
  • Не приближайтесь к обрывистым берегам. Из‑за дождей грунт размывается — возможен обвал.
  • Держите дистанцию от кромки воды. Осенний берег может быть подмыт — есть риск оступиться и попасть в поток.
  • Не оставляйте детей без присмотра. Осенняя вода особенно коварна: холодная, быстрая, с невидимыми подводными препятствиями.
  • Избегайте замёрзших участков. Тонкий лёд на мелководье или у берегов может не выдержать веса человека.
  • Учитывайте сокращение светового дня. Планируйте возвращение до темноты — в сумерках легко не заметить опасные места.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

