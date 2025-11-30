Спасатели Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда

В Белорецке спасатели вывели с тонкого льда рыбаков, которые решили порыбачить в городском пруду. А на днях там же свою удачу решил испытать местный экстремал, который катался на коньках. Увидев его через камеры наблюдения, сотрудники зонального поисково-спасательного отряда тут же выехали на место и предотвратили беду. В очередном рейде принял участие наш корреспондент.
Чтобы пробурить лёд, спасателям понадобилось всего пару секунд. И дело тут не в мужской силе. Толщина льда после замеров составила всего 5 сантиметров. И это недалеко от берега. Чуть дальше и того меньше. Молочно-мутный, серый, обычно ноздреватый и пористый – такой тонкий лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Опытным спасателям не раз приходилось выручать попавших в беду рыбаков. Дают советы, как помочь себе до их прибытия.
Эти советы помогли Руслану Аплаеву, хотя в ледяной воде он оказался не по своей воле. Пару лет назад на этом же пруду он увидел подростков, которые провалились под лёд. Не думая о себе, он тут же бросился на выручку. Левой рукой удерживал двух мальчишек, правой цеплялся за кромку до приезда спасателей.
Но спасатели успели вовремя и вывели всех на берег. Чтобы предотвратить такие случаи, сотрудники зонального поисково-спасательного отряда регулярно проводят профилактические рейды. Рафис Галимов – заядлый рыбак с 40-летним стажем. К таким беседам относится с пониманием, но и перебороть свой рыболовный азарт тоже не может.
Но надеяться лишь на удачу не стоит. Толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее 10 сантиметров. И нельзя проверять его прочность ударом ноги. Можно запросто провалиться.