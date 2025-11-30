Спасатели Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда

В Белорецке спасатели вывели с тонкого льда рыбаков, которые решили порыбачить в городском пруду. А на днях там же свою удачу решил испытать местный экстремал, который катался на коньках. Увидев его через камеры наблюдения, сотрудники зонального поисково-спасательного отряда тут же выехали на место и предотвратили беду. В очередном рейде принял участие наш корреспондент.

Чтобы пробурить лёд, спасателям понадобилось всего пару секунд. И дело тут не в мужской силе. Толщина льда после замеров составила всего 5 сантиметров. И это недалеко от берега. Чуть дальше и того меньше. Молочно-мутный, серый, обычно ноздреватый и пористый – такой тонкий лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Опытным спасателям не раз приходилось выручать попавших в беду рыбаков. Дают советы, как помочь себе до их прибытия.

Распластаться, более большую площадь льда захватить. Ни в коем случае не вставать на колени. Ползком выходить ближе к берегу, где лед толще. И ни в коем случае не паниковать, сохранять спокойствие. Евгений Пахомов, спасатель 1 класса зонального поисково-спасательного отряда г. Белорецка

Эти советы помогли Руслану Аплаеву, хотя в ледяной воде он оказался не по своей воле. Пару лет назад на этом же пруду он увидел подростков, которые провалились под лёд. Не думая о себе, он тут же бросился на выручку. Левой рукой удерживал двух мальчишек, правой цеплялся за кромку до приезда спасателей.

Самый, наверное, страшный момент, это когда крайний мальчишка, который у меня на руке висел, сказал, что ему плохо, он лёгкие не чувствует. Я смотрю: он обмякать начинает. Голову назад закинул, вода до подбородка у него дошла. Я руку приподнял, чтобы держать его. Тогда было страшно, что если он сейчас сознание потеряет и свалится, то помочь ему уже ничем не сможем. Руслан Аплаев, житель г. Белорецка

Но спасатели успели вовремя и вывели всех на берег. Чтобы предотвратить такие случаи, сотрудники зонального поисково-спасательного отряда регулярно проводят профилактические рейды. Рафис Галимов – заядлый рыбак с 40-летним стажем. К таким беседам относится с пониманием, но и перебороть свой рыболовный азарт тоже не может.

5 см можно уже смело выходить. Именно по первому льду, а не по последнему. Последний лёд 5 см уже можно провалиться. Потому что тут родники пробивают, промоины получаются. Рафис Галимов, житель г. Белорецка