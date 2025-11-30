Спасатели Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда

В Белорецке спасатели вывели с тонкого льда рыбаков, которые решили порыбачить в городском пруду. А на днях там же свою удачу решил испытать местный экстремал, который катался на коньках. Увидев его через камеры наблюдения, сотрудники зонального поисково-спасательного отряда тут же выехали на место и предотвратили беду. В очередном рейде принял участие наш корреспондент.

Чтобы пробурить лёд, спасателям понадобилось всего пару секунд. И дело тут не в мужской силе. Толщина льда после замеров составила всего 5 сантиметров. И это недалеко от берега. Чуть дальше и того меньше. Молочно-мутный, серый, обычно ноздреватый и пористый – такой тонкий лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Опытным спасателям не раз приходилось выручать попавших в беду рыбаков. Дают советы, как помочь себе до их прибытия.

Распластаться, более большую площадь льда захватить. Ни в коем случае не вставать на колени. Ползком выходить ближе к берегу, где лед толще. И ни в коем случае не паниковать, сохранять спокойствие.

Евгений Пахомов, спасатель 1 класса зонального поисково-спасательного отряда г. Белорецка

Эти советы помогли Руслану Аплаеву, хотя в ледяной воде он оказался не по своей воле. Пару лет назад на этом же пруду он увидел подростков, которые провалились под лёд. Не думая о себе, он тут же бросился на выручку. Левой рукой удерживал двух мальчишек, правой цеплялся за кромку до приезда спасателей.

Самый, наверное, страшный момент, это когда крайний мальчишка, который у меня на руке висел, сказал, что ему плохо, он лёгкие не чувствует. Я смотрю: он обмякать начинает. Голову назад закинул, вода до подбородка у него дошла. Я руку приподнял, чтобы держать его. Тогда было страшно, что если он сейчас сознание потеряет и свалится, то помочь ему уже ничем не сможем.

Руслан Аплаев, житель г. Белорецка
Фото №1 - Спасатели Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда

Но спасатели успели вовремя и вывели всех на берег. Чтобы предотвратить такие случаи, сотрудники зонального поисково-спасательного отряда регулярно проводят профилактические рейды. Рафис Галимов – заядлый рыбак с 40-летним стажем. К таким беседам относится с пониманием, но и перебороть свой рыболовный азарт тоже не может.

5 см можно уже смело выходить. Именно по первому льду, а не по последнему. Последний лёд 5 см уже можно провалиться. Потому что тут родники пробивают, промоины получаются.

Рафис Галимов, житель г. Белорецка

Но надеяться лишь на удачу не стоит. Толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее 10 сантиметров. И нельзя проверять его прочность ударом ноги. Можно запросто провалиться.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Медиа школа