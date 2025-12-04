Спасатели Башкирии предупреждают об опасности использования пиротехники

Новый год – без трагедий и бед. Спасатели предупреждают об опасности использования пиротехники в праздничные дни. Петарды, фейерверки, салюты требуют от потребителей особого внимания и соблюдения правил. Иначе, как говорят врачи, высока вероятность получить травмы вплоть до ожогов и оторванных пальцев.

Яркие упаковки, красочные рисунки. Словно попал в магазин игрушек. Только из детского здесь нет ничего. Максимум, что могут продать подросткам до 16 – бенгальские огни. Всё остальное, уверяют продавцы, – строго с 18.

При этом зачастую пользуются пиротехникой – и это признают сами продавцы – именно дети. Они же чаще всего и становятся пострадавшими.

Самые частые травмы среди детей – ожоги, повреждения глаз и оторванные пальцы. Ужесточения правил продаж и норм использования пиротехники в новогодние праздники немного снизили число таких случаев, но риски всё равно остаются.

В России за нарушение правил использования пиротехники для граждан предусмотрены штрафы от 5 000 до 15 000 рублей. Продавцам – до 40 тысяч рублей.