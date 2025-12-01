Жители Мишкинского района создали краеведческий музей в рамках ППМИ

История села и людей, которые внесли вклад в развитие родного края. В селе Чураево Мишкинского района распахнул свои двери историко-краеведческий музей имени Яныша Ялкайна. Создавали его в рамках программы поддержки местных инициатив.

Изначально было проведено собрание, где местные жители решили собрать средства и получить господдержку. Кроме чураевцев, откликнулись выпускники местной школы, выходцы из села, местные предприниматели и даже землячество мари города Москвы. Музей располагается в здании 1892 года, это бывшая квартира земского начальника.