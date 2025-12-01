В Башкирии пять наставников стали участниками программы «Сельский тренер»

Пять тренеров из Башкортостана стали участниками программы «Сельский тренер». Сертификаты им вручил глава республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании правительства.
Наставники представляют разные виды спорта из Дуванского, Учалинского, Янаульского, Туймазинского и Ишимбайского районов. Успешный опыт региональных проектов «Городской тренер» и «Сельский тренер» лёг в основу федеральной инициативы «Земский тренер», к которой Башкортостан официально присоединится с 2026 года. В рамках программы 22 работникам сферы физкультуры и спорта республики планируется выделить субсидии на общую сумму 22 миллиона рублей, из которых 20,5 миллионов составят федеральные средства.
Ранее, на минувшей неделе, Башкортостан во второй раз стал победителем Национальной спортивной премии среди регионов России. Впервые среди всех субъектов страны республика получила эту премию дважды – в 2019 и в 2025 году. В частности, в число лауреатов разных номинаций вошли спортшкола олимпийского резерва по фехтованию города Уфы и Республиканский центр адаптивного спорта.